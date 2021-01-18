В Башкирии выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 10:08Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин сообщил новые данные по заболевшим Covid-19.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 166 человек. С начала пандемии коронавирус зарегистрирован в 22 068 случаях. В настоящее время стационарное лечение проходят 805 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 63 ковид-заболевших, 18 — подключены к аппарату ИВЛ.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в социальных учреждениях с 18 января будет сниматься самоизоляция. Однако ограничительные меры сохранятся для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, по словам Радия Хабирова, с сегодняшнего дня в России начинается массовая вакцинация. Башкирия получит большую дозу вакцин. Глава республики поручил убеждать жителей ставить прививку от коронавируса.

Без вакцинации мы вряд ли вылезем из этой коронавирусной инфекции, сказал Хабиров.

В настоящее время, по данным Забелина, первым компонентом вакцинировано более 7,5 тысячи, вторым — 3,5 тысячи.

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