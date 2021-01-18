В Башкирии выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 166 человек. С начала пандемии коронавирус зарегистрирован в 22 068 случаях. В настоящее время стационарное лечение проходят 805 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 63 ковид-заболевших, 18 — подключены к аппарату ИВЛ.