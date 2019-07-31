Авиация МЧС Красноярского края приступила к ликвидации лесных пожаров
Вчера, 21:23ПроисшествияФото: mil.ru
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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю сообщили о начале тушения лесных пожаров силами авиации 31 июля.
В настоящее время в регионе из-за стихии действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает газета «Известия».
В ведомстве также приняли решение об укреплении пожарных расчетов в крае. Сюда прибудут специалисты из Хакасии и Кемеровской области. Остановкой распространения огня займутся 100 десантников-профессионалов.
Первоочередной задачей сейчас является тушение пожаров в находящихся в регионе национальных парков и заповедников.
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