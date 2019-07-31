Авиация МЧС Красноярского края приступила к ликвидации лесных пожаров

В настоящее время в регионе из-за стихии действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает газета «Известия».

В ведомстве также приняли решение об укреплении пожарных расчетов в крае. Сюда прибудут специалисты из Хакасии и Кемеровской области. Остановкой распространения огня займутся 100 десантников-профессионалов.