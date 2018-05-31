В Уфе «Нива» сбила двух школьниц на пешеходном переходе

30 мая в 17:00 в Демском районе Уфы «Нива» сбила двух школьниц 12 и 14 лет.

31-летний мужчина ехал на своем «ВАЗ-212140» по улице Правды в сторону улицы Таллинской и не уступил дорогу девочкам, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.