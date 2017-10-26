В Уфе на перекрестке сбили ребенка с мячом
Сегодня, 12:05ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Дорожный патруль
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Мальчик был срочно госпитализирован.
Накануне вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Цюрупы и Чернышевского в Уфе. Подробности рассказали в программе «Дорожный патруль».
По словам очевидцев, два мальчика во время игры с мячом выскочили внезапно на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора.
В результате такой шалости один из мальчиков был сбит проезжавшей по улице 14-ой моделью «ВАЗ».
Несмотря на то, что водитель резко затормозил и пытался избежать столкновения, мальчик ударился головой о бампер. Ребенок госпитализирован. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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