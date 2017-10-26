В Уфе на перекрестке сбили ребенка с мячом

Мальчик был срочно госпитализирован.

Накануне вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Цюрупы и Чернышевского в Уфе. Подробности рассказали в программе «Дорожный патруль».

По словам очевидцев, два мальчика во время игры с мячом выскочили внезапно на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора.

В результате такой шалости один из мальчиков был сбит проезжавшей по улице 14-ой моделью «ВАЗ».