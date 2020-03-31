В Башкирии местные жители нашли тело 13-летнего подростка
31 марта, 18:12ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Его обнаружили в селе Ишимбаево.
Тело несовершеннолетнего нашли, по данным «КП-Уфа», на территории бывшего колхоза в Салаватском районе.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается, что он скончался всего в 500 метрах от своего дома. Тело ребенка нашли местные жители.
Что подтолкнуло мальчика на этот шаг в настоящий момент неизвестно, никакой записки он не оставил. О том, какой семье рос ребенок, информации пока что нет.
Чтобы выяснить причины произошедшего, полицейские изъяли у родителей ноутбук и телефон. Тело также передано на судмедэкспертизу.
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