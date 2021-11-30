Медучреждения Башкирии получат 20 тысяч компьютеров

Создание автоматизированных рабочих мест будет происходить в рамках программы "Создание единого цифрового контура в здравоохранении". В Минздраве сообщили, что это поможет оптимизировать работу медперсонала.

В больницы и поликлиники Башкирии до 2024 года будет поставлено около 20 тысяч компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. По словам замминистра здравоохранения Динары Еникеевой, поставка оборудования позволит подключить к госсистеме большое количество новых пользователей, что позволит оптимизировать работу медперсонала. Чиновница считает, что единая информационная система улучшить оказание услуг в сфере здравоохранения. Поставка автоматизированных рабочих мест будет проводиться в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении".

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