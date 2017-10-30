В Москве трое налетчиков отобрали у водителя ВАЗ два миллиона рублей
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В Москве на Медынской улице трое неизвестных напали на водителя ВАЗ-2115.
Как пишет издание Dni.ru, злоумышленники избили мужчину и отобрали у него сумку, где находилось два миллиона рублей.
По предварительным сведениям. У нападавших были пистолеты. Преступники покинули место на автомобиле Opel Vectra. У пострадавшего прибывшие к месту инцидента медики диагностировали травму головы.
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