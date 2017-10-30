Маньяк-каннибал из Москвы прокручивал жертв через мясорубку

В Москве полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек.

Как пишет издание Dni.ru, сначала маньяк знакомился с жертвами, а после насиловал их и убивал.

Александр Масленников совершал убийства в городе Волжском Волгоградской области. В одном из кафе города он познакомился с двумя девушками 28 и 29 лет.

Когда преступник оказался в одной квартире с новыми знакомыми, он изнасиловал жертв, а затем убил их. После этого мужчина расчленил трупы и провернул через мясорубку.

Далее Масленников вернулся в столицу и начал поиск новых знакомств в интернете. В Сети у него началась переписка с парикмахером из Подмосковья. Женщина решила узнать его поближе и предложила встретиться.

Они отправились вместе в торговый центр, где маньяка задержали полицейские.