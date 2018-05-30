В Забайкальском крае в ДТП с участием Скорой помощи погибли три человека
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В ночь на среду в Забайкалье на шоссе Иркутск–Чита случилось крупное ДТП с тремя погибшими.
Неподалеку от станции Лесной Городок в столкновении сошлись грузовик, реанимобиль и мотоцикл. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».
По версии следствия, машина медиков Ford Transit врезалась в ехавший в одном с ней направлении мотоцикл «Иж Юпитер 4». У двухколесного транспортного средства не горели фары. После удара Скорая помощь опрокинулась и влетела в движущуюся ей навстречу фуру.
Жертвами автокатастрофы стали 23-летний шофер мотоцикла, его пассажир и пациент реанимобиля.
По факту ДТП со смертельный исходом проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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