В Забайкальском крае в ДТП с участием Скорой помощи погибли три человека

Неподалеку от станции Лесной Городок в столкновении сошлись грузовик, реанимобиль и мотоцикл. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».

По версии следствия, машина медиков Ford Transit врезалась в ехавший в одном с ней направлении мотоцикл «Иж Юпитер 4». У двухколесного транспортного средства не горели фары. После удара Скорая помощь опрокинулась и влетела в движущуюся ей навстречу фуру.

Жертвами автокатастрофы стали 23-летний шофер мотоцикла, его пассажир и пациент реанимобиля.