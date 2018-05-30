В Уфе чиновника мэрии привлекли к административной ответственности

По итогам аукциона в 2016 году предприятие оказало услуги Управлению по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры города. Предприятие выполнило работы, но деньги за это не получило, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Поданному факту в ведомстве возбуждено административное дело по отношению к заместителю начальника. Чиновник также оштрафован на 30 тысяч рублей.