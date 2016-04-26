С начала года в Башкирии изъято 225 единиц гражданского оружия

Росгвардия проводит проверки владельцев оружия в Башкирии.

Сотрудники Росгвардии в рамках операции «Гражданин - Оружие» проводят проверки владельцев оружия в Башкирии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Уфе и Уфимском районе уже проверили 7,5 тысяч владельцев оружия, всего в указанных районах зарегистрировано 17,5 тысяч владельцев гражданского оружия.

Также в ведомстве раскрыли статистику по нарушениям в сфере оборота оружия. С начала года в Башкирии утеряно 17 единиц оружия, из них 13 - образцы, предназначенные для самообороны, 4 – гладкоствольные ружья. За нарушения изъято 225 единиц оружия, 87 человек были лишены лицензии, 440 не смогли получить разрешения, 600 человек получили штрафы за нарушения в хранении и обороте оружия.