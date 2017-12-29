В Башкирии нашли убийц и грабителей почтальона в Кармаскалинском районе

Ограблению и убийству почтальона "посодействовала" её коллега по работе.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Гафурийского района и 49-летнего жителя Аургазинского района по статьям "Разбой" и "Организация убийства и убийство"), а также по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного "Пособничество в грабеже", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

20 августа 2016 года почтальон выехала в Разъезд Ибрагимово Кармаскалинского района для раздачи пенсий, где ее поджидали обвиняемые. 28-летний обвиняемый напал на 48-летнюю сотрудницу почты на окраине района, несколько раз ударив по голове киянкой и забрал сумку с деньгами. После этого обвиняемые скрылись на машине с деньгами.

Тело женщины с травмами головы нашли на окраине деревни без сумки, в которой было 900 тысяч рублей. Известно, что коллега погибшей рассказала ранее о маршруте почтальона своему 49-летнему коллеге и том, с какой суммой, где именно и в какой период времени она будет. 49-летний мужчина нашел 28-летнего «исполнителя», вооружил его и проинструктировал, а сам находился за рулем.