В Башкирии «Scania» столкнулась с легковушкой – есть пострадавший

Отечественный автомобиль влетел в грузовик.

27 ноября в Иглинском районе на 1516 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Lada Priora», за рулем которого находился 27-летний водитель из Челябинской области и «Scania», за рулем которой был 55-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. Грузовик «Scania» ехал в попутном направлении – оба автотранспортных средства направлялись в сторону Уфы.