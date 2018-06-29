В Татарстане произошел пожар на свалке

В экстренных службах сообщили, что угрозы распространения огня нет. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее аналогичный пожар произошел на мусорном полигоне в окрестностях Саратова. Пожарные не могли ликвидировать возгорание в течение двух недель. Такой же полигон загорелся в поселке Полетаево Челябинской области. По предварительным данным, пожар произошел в результате поджога. В ангаре по переработке мусора загорелась транспортная лента. Никто не пострадал.