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Туристы из Уфы не могут улететь на отдых в Турцию
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Туристы из Уфы не могут улететь на отдых в Турцию
Сегодня, 16:43ПроисшествияКонстантин КлимовФото: vk.com
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