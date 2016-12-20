Туристы из Уфы не могут улететь на отдых в Турцию

У компании перевозчика не хватает самолётов.

Уфимские туристы не могут отправится на отдых в турецкую Анталью, из-за задержки рейса. Самолёт авиакомпании «Вим-Авиа» должен был вылететь ещё сутки назад. По состоянию на 16:30 уфимского времени, на онлайн-табло уфимского аэропорта сообщается, что рейс задержан. В самой авиакомпании объясняют задержки рейсов нехваткой воздушных судов.

- Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в ВИМ-АВИА ожидали более десяти дней назад, - говорится в официальной группе компании в социальной сети. - Воздушные суда после планового ТО ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться. Всем пассажирам авиакомпания предоставляет напитки, питание и размещение в гостинице.

Также в сообщении говорится, что перевозчик пытался зафрахтовать суда других компаний, однако из-за начавшегося сезона отпусков и дефицита самолётов сделать это не удалось.

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