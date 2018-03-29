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В Уфе подозреваемые в незаконном обороте наркотиков ранили двух полицейских
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В Уфе подозреваемые в незаконном обороте наркотиков ранили двух полицейских

Сегодня, 12:55ПроисшествияЗиля Аскерова
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