В Уфе подозреваемые в незаконном обороте наркотиков ранили двух полицейских

28 марта днем в Уфе полицейские обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. Блюстители порядка решили задержать их. В это время один из них нанес ножевые ранения сотрудникам полиции – одному в руку, другому в бок и скрылся с места. Несмотря на полученные раны, полицейским удалось задержать одного и передать следственно-оперативной группе. При осмотре у него обнаружили пакет, предположительно, с наркотическим веществом.