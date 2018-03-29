В Уфе подозреваемые в незаконном обороте наркотиков ранили двух полицейских
Сегодня, 12:55ПроисшествияЗиля Аскерова
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Полицейским, несмотря на полученные ранения, удалось поймать одного из них.
28 марта днем в Уфе полицейские обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. Блюстители порядка решили задержать их. В это время один из них нанес ножевые ранения сотрудникам полиции – одному в руку, другому в бок и скрылся с места. Несмотря на полученные раны, полицейским удалось задержать одного и передать следственно-оперативной группе. При осмотре у него обнаружили пакет, предположительно, с наркотическим веществом.
В настоящее время правоохранительные органы объявили в розыск нападавшего.
Видео
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Видео: Пресс-служба МВД Башкирии
К счастью, полицейские получили неглубокие ранения, после осмотра и оказания медпомощи в больнице их отпустили. В Следственном комитете Башкирии уже возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских.
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