В Башкирии почти половина жилья в 2017 году сдана с нарушением сроков

Информационное агентство «МедиаКорСеть» представляет рейтинг застройщиков Башкортостана. Рейтинг составлен на основе данных Единого рейтинга застройщиков. Ранжирование компаний осуществлено по объему введенного в республике в 2017 году жилья.

Итак, по данным Единого реестра застройщиков в 2017 году в регионе было введено 556,6 тысяч кв. метров жилья в 147 объектах. Большинство из них – 107 - многоквартирные дома, кроме того в прошлом году в республике было построено 38 блокированных домов (это когда несколько жилых домов небольшой этажности блокируются друг с другом, путем объединения боковой стены) и 2 поселка таунхаусов. На значение этой цифры кризис последних лет повлиял, но незначительно: ещё годом ранее в РБ было введено на 6% больше.

Впрочем, это средние по рынку цифры, от которых отдельные застройщики весьма значительно отклоняются. Лидерами по динамике стала ГК Госстрой: по сравнению с 2016 годом она увеличила объемы ввода в 5,5 раза соответственно. Это один из крупных республиканских застройщиков, который в Уфе, в частности, отметился строительством и вводом в эксплуатацию жилых комплексов бизнес-класса, например, «Эрмитаж» в самом географическом центре столицы Башкирии.

Более чем в два раза ввод жилья увеличили ИСК г. Уфы, СК Ролстрой, Теплый дом и ФРЖС РБ.

ИСК – Инвестиционно-Строительный комитет Уфы, один из крупнейших уфимских заказчиков-застройщиков, находящийся в собственности города. В 2016 году МУП ИСК принял участие во втором ежегодном градостроительном конкурсе, проходившем в Москве, его организует Министерство строительства и ЖКХ России. Тогда МУП ИСК Уфы занял первое место в номинации «Лучший реализованный проект развития застроенных территорий» за проект планировки в Орджоникидзевском районе Уфы.

ФРЖС РБ – Фонд развития жилищного строительства Башкирии, некоммерческая организация (НКО), стала известна, в частности, тем, что привлекалась к решению проблем обманутых дольщиков из Стерлитамака. Голодовка, которую тогда проводили обманутые дольщики, стала одной из самых продолжительных, продлившись 17 дней.

Наихудшая динамика – у ГК «Третий Трест» и компании «Руслан+», которые по сравнению с 2016 годом сократили объемы ввода на территории Башкортостана в три раза.

Важно отметить традиционную для республики закрытость строительной отрасли для варягов: региональные застройщики по-прежнему держат в своих руках рынок почти полностью. В прошлом году дома ввел в эксплуатацию лишь один застройщик «прописанный» за пределами региона – Компания СтройИнвест из Марий-Эл. Однако его присутствие не делает погоды на рынке: доля рынка лишь немногим превышает 1%, а в рейтинговой таблице застройщик занимает лишь 26-е место.

Лидером строительного рынка Башкортостана по итогам 2017 года стал Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан, занимающий 56-е место в масштабах России. Его доля по объему введенного в прошлом году жилья составила почти 16% или 87,8 тыс. кв. метров в 24 многоквартирных и 4 блокированных домах. Годом ранее ФРЖС РБ занимал третье место, пропустив вперед ГК Третий Трест и ГК «Жилстройинвест».

ГК «Третий трест» - один из традиционных лидеров республиканского строительного рынка Башкирии.

ГК «Жилстройинвест» стала известна, помимо всего прочего, тем, что взялась за восстановление дома Князевых в Уфе, который является памятником архитектуры и который практически полностью сгорел еще в 2014 году.

Второе место в рейтинге застройщиков занимает Инвестиционно-строительный комитет г. Уфы. Его доля по итогам прошлого года составила 11%, она обеспечена вводом 61,6 тыс. кв. метров жилья в 7 многоквартирных домах. По сравнению с прошлым годом ввод увеличился почти в три раза, что и позволило ИСК подняться в рейтинге на семь позиций вверх. В масштабах России застройщик занимает 106-е место.

Все остальные застройщики в разы отстают от лидеров. Вообще одной из отличительных черт регионального рынка жилищного строительства является средний уровень концентрации. На долю трех крупнейших застройщиков приходится 33% строительства (по объему введенных площадей), на долю пяти крупнейших – 42%.

При этом абсолютное большинство застройщиков значительно мельче лидеров. Более половины участников рейтинга сдали в прошлом году всего по одному дому и в федеральном масштабе занимают места с пятой по восемнадцатую сотню.

Одной из наиболее горячих тем последних лет стал перенос сроков ввода жилья. Эта проблема не обошла и Башкортостан. 26 из 46 застройщиков, сдавших дома в прошлом году, сделали это с нарушением сроков – это 43% от всего введенного жилья. Конечно, величина отклонений от первоначально заявленных сроков у всех разная.

Следует отметить, что сложности с соблюдением заявленных сроков сдачи жилья коснулись как мелких застройщиков, так и лидеров рынка. Например, ФРЖС РБ сдал с отставанием 7 объектов общей площадью 7,8 тыс кв метров – это 9% от его суммарного объема сдачи в 2017 году. ИСК г. Уфы перенёс сдачу шести объектов площадью 46,5 тыс кв метров – и это 75% от всего достроенного компанией в прошлом году жилья. Однако средний срок переноса сдачи у этих двух застройщиков невелик.

С наибольшими проблемами столкнулись дольщики Центра Малоэтажного Строительства: четыре дома в селе село Новая Отрадовка были сданы на два года позднее, чем ожидалось. Почти так же плохо обстояло дело со сдачей дома в деревне Алексеевка (застройщик ООО Уфа-Стройнедвижимость) - здесь перенос составил 23 месяца. СК ИшимбайЖилСтрой сдала дом в Ишимбае с опозданием более чем на 22 месяца.

Еще несколько домов разных застройщиков были сданы со сдвигом от года до полутора.

У одних застройщиков задержки коснулись всех вводимых в 2017 году площадей, у других – только некоторых. Строительным компаниям из второй группы удалось по крайней мере часть жилья сдать в срок, и в этом их преимущество. Поэтому для корректного сравнения добросовестности застройщиков Единый реестр застройщиков рассчитывает такой показатель как «средневзвешенная просрочка». В нем учитывается как доля площадей, сданных позже обещанного, так и глубина этой просрочки.

По этому показателю наихудшую оценку получил уже упомянутые Центр Малоэтажного Строительства, ООО Уфа-Стройнедвижимость, СК ИшимбайЖилСтрой, а также ТимерТау, ФЖС РБ и МТПК Маштехресурсы. Все они сдали со сдвигом сроков все 100% введенного в 2017 году жилья.

ФЖС РБ – Фонд Жилищного Строительства, находящийся в государственной собственности (ГУП), один из главных застройщиков Уфы и республики. Фирма входит в перечень стратегических предприятий Башкирии. По итогам 2017 года ФЖС РБ ввел в эксплуатацию почти в два раза меньше площадей, чем было запланировано. Отставание от плана руководство компании объяснило недостатком финансирования и безответственным поведением некоторых своих же подрядчиков.

К сожалению, ситуация с переносом сроков сдачи не только остается тяжелой, но и ухудшается. Крупнейшим застройщиком по объему текущего строительства является ГК Третий Трест, и он задерживает сдачу одного дома на 30 месяцев, двух – на год и ещё четырех на три и шесть месяцев. Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан уже объявил о значительном переносе сроков сдачи пяти домов – от года до полутора. ИСК г. Уфы планирует задержать сдачу двух домов на полгода и год.

И это далеко не исчерпывающий перечень проблемных застройщиков. Ситуация такова, что любые заявленные застройщиками сроки могут быть дополнительно сдвинуты и в дальнейшем, что делает прогноз сдачи жилья в наступившем году практически невозможным.

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