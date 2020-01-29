В Воронеже госпитализировали двух туристов вернувшихся из Китая

Напомним, что в Китае сейчас идет эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом информирует RNS.

По предварительной версии, попавшие в воронежскую больницу туристы подхватили ОРВИ. 55-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, которые недавно приехали из КНР, поместили в инфекционный бокс. В медицинское учреждение пациентов доставили в специальном санитарном транспорте, оборудованном изолирующем модулем. Участвующие в транспортировке врачи были облачены в защитную экипировку. Сейчас россияне находятся в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату.

Медики сообщили, что результаты анализов на определение типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будут готовы не ранее чем через три дня. Глава Воронежской области Александр Гусев потребовал от членов специальной комиссии, которой руководит профильный заместитель председателя правительства региона Владимир Попов, следить за происходящем.