В Башкирии нашли сбежавшего из колонии заключенного

В Башкирии нашли сбежавшего из колонии заключенного

Вчера, 12:05ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 27 октября, в Башкирии был задержан сбежавший несколько дней назад из колонии поселения при ИК-7 УФСИН осужденный.

Как сообщили Mkset в пресс-службе УФСИН, 37-летний мужчина был задержан в Мелеузе. Статья за побег предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба, рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало издание Ufa1 со ссылкой на собственный источник, мужчина был приговорён к 12 годам и 7 месяцам лишения свободы за грабежи и изнасилование.

Башкирия
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