В Уфе загорелся заброшенный барак у здания спасателей

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ЧП произошло вечером, 28 сентября
Сегодня вечером, 28 сентября, около 18 часов, в районе остановки «Театр Кукол» на улице Российской загорелся барак. Огонь пока еще не ликвидирован. Причины воспламенения недостроенного знания предстоит установить специалистам.
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-Работают три подразделения 22 отряда федеральной службы, - рассказали в пресс-службе МЧС республики. - Работы еще не завершены. Сведений о пострадавших нет, здание нежилое.
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