В Башкирии в ДТП с грузовиком "Shacman" погибли двое

Водитель и пассажир скончались на месте.

Вчера, 27 мая, в Уфимском районе на шестом километре автодороги Уфа-Кабаково 28-летний житель Кармаскалинского района за рулем автомобиля "Lifan Breez" не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.