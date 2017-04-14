В Башкирии в ДТП с грузовиком "Shacman" погибли двое
Вчера, 11:33ПроисшествияФото: http://www.gibdd.ru
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Водитель и пассажир скончались на месте.
Вчера, 27 мая, в Уфимском районе на шестом километре автодороги Уфа-Кабаково 28-летний житель Кармаскалинского района за рулем автомобиля "Lifan Breez" не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
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Фото: http://www.gibdd.ru
В результате столкновения с грузовиком «Shacman» водитель легковушки вместе с 42-летним пассажиром скончались на месте происшествия.
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