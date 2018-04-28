В Башкирии задержаны изготовители контрафактной «незамерзайки»

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД разоблачили производителей нелегальной стеклоочищающей жидкости в одном из цехов в Калининском районе Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

С места происшествия была изъята готовая продукция подпольного цеха - около 4 тысяч литров "незамерзайки", разлитой по полимерным баллонам объемом по 4,5 литров. Также сотрудники ОЭБ и ПК обнаружили 2 полиэтиленовые бочки (каждая объемом 1 кубометр) с жидкостью, имеющей характерный запах метилового спирта. Всего обнаружено примерно 13 тысяч литров нелегальной спиртосодержащей продукции.

Как следует из материалов дела, директор предприятия наладил оптовое производство нелегальной продукции. В нежилом помещении в промышленной зоне Уфы расположился сам цех, где имелось оборудование для разлива "незамерзайки" в канистры и станок по производству пластиковых баллонов.

Следком возбудил уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.