В Башкирии после жуткого ДТП похоронят всю семью

Напомним, жизнь целой семьи унесла страшная авария рядом с городом Усинском в республике Коми. Автомобиль Латыповых вылетел на встречку и попал под бензовос. 46 и 47-летние супруги, а также их 19-летняя дочь и 15-летний сын скончались на месте происшествия.

В издании сообщают, что девушка совсем недавно вышла замуж, в Коми она вместе с родителями отправилась, чтобы забрать вещи, которые были оставлены там в свое время на время короткого переезда. Сейчас из живых у Латыповых остался только 25-летний сын, который перевез тела на родину.