В Башкирии после жуткого ДТП похоронят всю семью
28 февраля, 15:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: КП-Уфа
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Мама, отец и двое детей погибли в аварии в республике Коми.
Семью Латыповых, по информации «КП-Уфа», похоронят в родном селе Куручево Бакалинского района завтра, 29 февраля.
Напомним, жизнь целой семьи унесла страшная авария рядом с городом Усинском в республике Коми. Автомобиль Латыповых вылетел на встречку и попал под бензовос. 46 и 47-летние супруги, а также их 19-летняя дочь и 15-летний сын скончались на месте происшествия.
В издании сообщают, что девушка совсем недавно вышла замуж, в Коми она вместе с родителями отправилась, чтобы забрать вещи, которые были оставлены там в свое время на время короткого переезда. Сейчас из живых у Латыповых остался только 25-летний сын, который перевез тела на родину.
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