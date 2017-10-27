В Башкирии двум браконьерам выписали крупный штраф за убийство кабанов

Причиненный ущерб охотники возместили.

В декабре прошлого года мужчины без разрешительных документов на отстрел животных выехали на охоту на снегоходе в местное лесничество и застрелили двух кабанов из ружья. Туши зверей охотники отвезли на санях к своим автомобилям и, заметив полицейских, скрылись с места преступления.