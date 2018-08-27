В Уфе за убийство посадили замдиректора компании пассажирских перевозок
Бывший заместитель директора ООО «Компания Уфа-Лайн», которая занимается пассажирскими перевозками, признан виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
С 2015 года местный предприниматель, который оказывал услуги по трудоустройству в фирму иностранных граждан на должность водителей маршруток начал сотрудничать с транспортной компанией.
В 2017 году предприниматель самостоятельно запустил автобусный маршрут, который совпадал с маршрутом ООО «Компания Уфа-Лайн». Заместитель директора компании (Альфред Исламов) узнал об этом и назначил встречу с предпринимателем на парковке на улице Жукова.
Заместитель директора сел в машину к предпринимателю и ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.
Обвиняемый вину в совершении убийства не признал. Суд приговорил его к десяти годам в исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить семье убитого 1,5 миллиона рублей.
По информации суда, приговор был вынесен 20 июля и в настоящее время обжалуется, сообщил "КоммерсантЪ-Уфа".
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