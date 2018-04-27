Бывшего руководителя ДОСААФ Башкирии обвинили в злоупотреблениях

Военной прокуратурой Центрального военного округа при проверке исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности установлено, что в 2016 году бывший председатель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Башкортостан незаконно предоставлял в пользование индивидуальному предпринимателю помещения общежития, принадлежащего Обществу, сообщили в военной прокуратуре ЦВО.

- При этом часть объектов была передана по заниженной арендной ставке, другая часть – на безвозмездной основе, - сообщили в ведомстве. - Причиненный государству ущерб превысил 8,8 млн рублей.

По этим материалам военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Уфимскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление полномочиями).

В 2016 году республиканское отделение ДОСААФ возглавлял Сергей Минигулов. Его специально пригласили стать его руководителем, чтобы разобраться в состоянии дел в нем и навести порядок. Но через два года он ушел в отставку по собственному желанию. Назначение состоялось 1 октября 2015 года, а отставка произошла 17 октября 2017.

За два года своего руководства, по словам Сергея Минигулова, он выполнил свою задачу: провел оценку состояния организации, экспресс-аудит ее и предложил варианты ее реорганизации.

- Есть три варианта, - сказал он в октябре 2017 года сразу после своей отставки. - Но теперь решения должны приниматься на другом уровне. Все варианты реорганизации ДОСААФ в Башкирии представлены в правительство, все они требуют достаточно большого времени. И здесь уже нужен другой человек во главе этой организации.

Сегодня Сергей Минигулов прокомментировал Медиакорсети новость о возбуждении в отношении него уголовного дела. По словам Сергея Минигулова, это дело было возбуждено специально, чтобы убрать его с должности.

- Работая председателем, я обнаружил хищение средств ДОСААФа в крупном размере. И меня решили убрать, - рассказал он Медиакорсети.