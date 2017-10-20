Почему ДОСААФ в Башкирии нужен новый рулевой

Бывший председатель республиканского отделения ДОСААФ Сергей Минигулов ушел в отставку, предложив три варианта реорганизации.

17 октября председатель республиканского отделения ДОСААФ Сергей Минигулов уволился с этого поста по собственному желанию. На следующий день он рассказал журналистам о причинах такого решения.

Для чего пришел в ДОСААФ

- Меня назначили в ДОСААФ Башкирии по ходатайству главы региона два года назад, - начал рассказ Сергей Минигулов. – Так случилось, что с 2010 года эта организация работала достаточно автономно, и был некий диссонанс с местными властями. Это было вызвано сменой руководства региона и архаичностью ее структуры (в этом году ДОСААФ исполнилось 90 лет). И надо было понять, что происходит в системе ДОСААФ и как её развить дальше. Поскольку я по профилю руководитель проектов, то глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал ходатайство о моем назначении. Задача была простая – оценить состояние комплекса ДОСААФ, понять, что эта система из себя представляет, внести предложения о том, как эта система может работать в дальнейшем. Поскольку аудит организации не проводился очень давно и на момент моего прихода в 2015 году здесь даже не было «1С-Бухгалтерии», ровно через 100 дней после моего назначения на встрече с Рустэмом Хамитовым я сказал, что готов дать экспертную оценку оргструктуры организации, ее состояния на сегодняшний день, провести финансовый экспресс-аудит и предоставить картину того, что можно сделать, и параллельно с этим постараться в эту организацию вдохнуть новую жизнь.

В ДОСААФ работали, по словам Сергея Минигулова, в основном ветераны. И на личном примере нужно было показать, что же можно сделать.

- Я поставил себе срок – два года, - продолжил Сергей Минигулов. – В процессе работы стали возникать вопросы о том, что организации присвоен статус общественно-государственной, а почему-то региональные программы не приняты. И мы стали разбираться в причинах. К сожалению, за 90 лет ДОСААФ постоянно проходила через реорганизацию. В 1927 году - ОСОВИАХИМ, к 1952 году прошло разделение на три организации: ДОСААФ, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ, 1952-54 годы объединение в ДОСААФ, 1991 год – ликвидация ДОСААФ и создание РОСТО, 2004 год – ребрендинг в РОСТО-ДОСААФ и 2009 год – ДОСААФ. Организацией руководили люди – от двух до десяти лет. Хотя цели организации оставались неизменными – оборонно-патриотическое воспитание граждан.

С момента перехода организации на хозрасчет, с момента ее регистрации ( в 2002 году – как юрлицо – прим.) оргструктура ДОСААФ не менялась вообще.

Что из себя представляет ДОСААФ

Устав организации, по словам Минигулова, написан по типу политической партии, то есть членство в ДОСААФ возможно только с 18 лет, есть центр, есть региональные, местные отделения и первичные организации.

- То есть у нас пропадает связь с молодежью, - считает Сергей Минигулов. – В 18 лет мальчик уже думает о другом. Молодежи нужна мода. Именно поэтому движение «Юнармия» может решить задачу привить моду любить Родину.

- На сегодняшний день ДОСААФ в Башкирии – это сеть разрозненных организаций, учрежденных физическими лицами, - делится его бывший руководитель. – У них 58 разных расчетных счетов. Есть региональное отделение, которое тоже учреждено физлицами, и не является учредителем местных отделений. Есть Центральный совет ДОСААФ России, он тоже не является учредителем регионального отделения в Башкирии. Местные отделения по идее должны нести идеологию в массы, а из них сделали юридические лица и дали им возможность зарабатывать. Поскольку госпрограмма поддержки ДОСААФ пропала, они перешли в основном на автошколы. При этом Центральный совет сам является учредителем только 11-ти образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой по ВУС (военно-учетным специальностям) для министерства обороны. И это всего 20% деятельности, все остальное – хозрасчет.

Схему структуры организаций ДОСААФ в Башкирии. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Что и как надо менять

Свои соображения Сергей Минигулов доложил на встрече в администрации главы региона 16 октября.

- Организация не отошла от своей архаичности, преобразования здесь проходят достаточно сложно, - рассказал он. – Требуются очень серьезные кадровые изменения, новые экономические модели. Мне нравятся ребята, которые работают в ДОСААФ, они истинные патриоты. Но им просто некому что-то подсказать. Я пытался что-то изменить, но пришел к пониманию того, что это требует серьезных изменений, эволюционных. Я свою задачу как эксперт выполнил, анализ организации предоставил. И по большому счету теперь дело за правительством, что будет дальше. Меня поблагодарили. Я сам сказал, что здесь нужен другой человек. Может быть, человек, который пока впишется в действующую структуру, чтобы преобразования не стали слишком болезненными. Потому что очень сложно менять людей, когда они долго этого не делали.

По словам Сергея Минигулова, свои предложения он передал в Центральный совет ДОСААФ еще в мае, он готов, чтобы его привлекали к процессу реформ в организации в качестве эксперта. Он сам возвращается обратно в авиацию (он руководит аэродромом в Первушино и является вице-президентом Федерации сверхлегкой авиации России).

- Какие варианты реформ в ДОСААФ вы предложили?

- Три варианта. Один, как в Татарстане, жесткий вариант, другой – франчайзинг, то есть все приводим к единому бренду, а местные отделения берут франшизу, и третий – поменять оргструктуру так, чтобы во все местные отделения войти учредителем (единому центру - прим.)

- С каким чувством вы уходите?

- С чувством выполненного долга.

Запомнившиеся цитаты Сергея Минигулова

- Есть 30 определений патриотизма: от «это любовь к родине с оружием в руках» до «патриотизм – это лучшее прибежище для негодяев». Патриотизм не годится для национальной идеи. Для меня национальная идея – это «Россия – лучшая страна для жизни». Патриотизм - это чувство, гражданская позиция.

- ДОСААФ в Башкирии – это 186 объектов недвижимости, 141 единица техники и 11 автошкол. 1200 человек в год готовят для армии, в том числе по новым специальностям, например, «стрелок-парашютист».