В Башкирии парень с девушкой выбросили щенка из окна 9 этажа

В Башкирии парень с девушкой выбросили щенка из окна 9 этажа
В Башкирии парень с девушкой выбросили щенка из окна 9 этажа
Вчера, 15:53ПроисшествияФото: vk.com
Молодые люди сначала подобрали стерилизованного щенка на улице, однако спустя час выбросили из окна квартиры на 9 этаже, сообщается в социальных сетях. В пресс-службе МВД информацию прокомментировали.

В социальных сетях распространились фотографии погибшего щенка с информацией о том, что двое жителей города Салават, а именно 22-летний парень и 19-летняя девушка, выкинули животное из окна квартиры на 9 этаже.

По данным из социальных сетей, молодые люди подобрали щенка на улице и отнесли домой, чтобы он погрелся. Данные действия также подтверждает камера видеонаблюдения на домофоне подъезда. Так, уже через час щенок оказался выброшенным из окна 9 этажа. Между тем, девушка, по сообщениям из соцсетей, вину не признает и заявляет, что в тот вечер к ним в гости заходил незнакомый мужчина и выбросил щенка из окна, однако по камерам домофона посторонние люди в подъезд в тот вечер не заходили.

Известно, что щенок был уличным, но стерилизованным, о чем свидетельствует бирка на ухе.

Фото:vk.com

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии, где нам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Тем временем в социальных сетях пользователи возмущены таким поведением соотечественников и настаивают на привлечении виновных к уголовной ответственности. Помимо этого, очевидцы события утверждают, что полиция на инцидент внимания не обратила.

Напомним, что в России действует закон за жестокое обращение с животными — статья 245 УК РФ. Так, жестокие действия, которые повлекли за собой гибель или увечье животному наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, также можно лишиться свободы сроком до трех лет.

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