В Уфе несовершеннолетняя пациентка РКПЦ умерла после падения с пятого этажа

В Уфе несовершеннолетняя пациентка РКПЦ умерла после падения с пятого этажа

Вчера, 19:58ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфе скончалась пациентка Республиканского клинического психотерапевтического центра — ученица 11 класса одной из школ города. Как сообщил источник Mkset, знакомый с ситуацией, девочка умерла после падения с пятого этажа.

Инцидент случился 23 октября. По словам нашего собеседника, сотрудники центра не нашли девушку в палате, а после двухчасовых поисков обнаружили её лежащей на земле под окнами здания — ещё около двух часов медики боролись за её жизнь, но безуспешно.

Она была ещё жива, когда нашли, а в пять она умерла. Пытались реанимировать, рассказал источник Mkset.

По его словам, девушка попала в РКПЦ из-за стрессовой ситуации в семье, при этом в школе не знали, что она наблюдается в медучреждении. Наш собеседник добавил, что возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии заявили, что пока ситуацию не комментируют.

Подобные происшествия мы не комментируем без крайней необходимости,объяснил пресс-секретарь ведомства Евгений Каневский.

Башкирияпроисшествие с погибшим
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы