В Уфе несовершеннолетняя пациентка РКПЦ умерла после падения с пятого этажа

В Уфе скончалась пациентка Республиканского клинического психотерапевтического центра — ученица 11 класса одной из школ города. Как сообщил источник Mkset, знакомый с ситуацией, девочка умерла после падения с пятого этажа.

Инцидент случился 23 октября. По словам нашего собеседника, сотрудники центра не нашли девушку в палате, а после двухчасовых поисков обнаружили её лежащей на земле под окнами здания — ещё около двух часов медики боролись за её жизнь, но безуспешно. Она была ещё жива, когда нашли, а в пять она умерла. Пытались реанимировать, рассказал источник Mkset. По его словам, девушка попала в РКПЦ из-за стрессовой ситуации в семье, при этом в школе не знали, что она наблюдается в медучреждении. Наш собеседник добавил, что возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии заявили, что пока ситуацию не комментируют. Подобные происшествия мы не комментируем без крайней необходимости,объяснил пресс-секретарь ведомства Евгений Каневский.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter