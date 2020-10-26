В Уфе несовершеннолетняя пациентка РКПЦ умерла после падения с пятого этажа

Инцидент случился 23 октября. По словам нашего собеседника, сотрудники центра не нашли девушку в палате, а после двухчасовых поисков обнаружили её лежащей на земле под окнами здания — ещё около двух часов медики боролись за её жизнь, но безуспешно.
Она была ещё жива, когда нашли, а в пять она умерла. Пытались реанимировать, рассказал источник Mkset.
По его словам, девушка попала в РКПЦ из-за стрессовой ситуации в семье, при этом в школе не знали, что она наблюдается в медучреждении. Наш собеседник добавил, что возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии заявили, что пока ситуацию не комментируют.
Подобные происшествия мы не комментируем без крайней необходимости,объяснил пресс-секретарь ведомства Евгений Каневский.