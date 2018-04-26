В Башкирии борца с коррупцией, подарившего «Мерседес», оставили под стражей

Сегодня, 26 июля, в Стерлитамаке состоялось заседание суда по делу бывшего сотрудника МВД Башкирии Игоря Воробьева, который обвиняется в превышении своих служебных полномочий. Об этом сообщили "Вести-Башкортостан".

Как следует из материалов дела, будучи руководителем одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ, мужчина избил местного жителя, обвиняемого в организации подпольного казино.

Напомним, это не единственный «подвиг» подсудимого Игорь Воробьев прославился на всю страну после того, как в Интернете появилась видеозапись, на которой борец с коррупцией дарил жене люксовый «Мерседес». После того скандала МВД уволило полицейского из органов, а прокуратура начала процесс конфискации имущества, которого у Воробьева и его родственников набралось почти на 40 млн рублей.