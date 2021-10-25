При взрыве газа в Набережных Челнах пострадали двое несовершеннолетних детей

По последним данным от взрыва пострадали четыре человека, все они переданы медикам, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным с места происшествия эвакуированы 32 человека, четверо пострадавших переданы медикам. По сообщению пресс-службы Минздрава РФ один пострадавший извлечен из-под завалов и находится в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс. Агентство Татарстана по делам печати и массовым коммуникациям "Татмедиа« в своем официальном телеграм-канале сообщает о том. что под завалами могут находиться два человека. Mash в Татарстане сообщает, что после взрыва газа в жилом доме в Челнах пострадало двое детей 11 и 17 лет, обоих, к счастью, удалось спасти. Жильцы дома высказывают предположения о том, что взрыв в произошел в квартире одинокого пожилого мужчины Владимира Рогачева, сообщается и то, что в квартире Рогачева полностью разрушилась бетонная стена. По данным телеграм-канала Shot в данный момент под завалами могут находиться двое людей, собственно Рогачев и женщина, которая просит о помощи с четвертого этажа. Напомним взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах сегодня, 25 октября около 17:25 по местному времени. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвался газ. Обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает источник Интерфакса.

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