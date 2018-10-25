В Башкирии полицейского осудят за рукоприкладство

В Баймакском районе начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних местного отдела полиции обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ночью в мае текущего года полицейский проверял патрули на улицах города. Когда он остановил служебный автомобиль рядом с местным кафе, неустановленный мужчина бросил в его автомашину стеклянный стакан и оскорбил его.

Полицейский обвинил в данных противоправных действиях двоих посетителей кафе, стоявших неподалеку. Доставив указанных лиц в отдел полиции, фигурант уголовного дела избил одного из них, несколько раз ударив по голове и туловищу.