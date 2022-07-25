Минздрав Башкирии прокомментировал состояние пострадавших сегодня в массовом ДТП

О числе пострадавших и состоянии их здоровья после дорожного инцидента, случившегося сегодня в Благоварском районе республики сообщает региональный Минздрав

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КАМАЗа шесть человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом 25 июля сообщает Минздрав республики. Так, по информации ведомства, всего в результате ДТП пострадали 17 человек, в числе которых двое детей с травмами средней степени тяжести. Оба ребёнка были направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Наряду с этим 11 человек из числа пострадавших были направлены Языковскую ЦРБ. В дальнейшем один из пациентов, отделавшийся травмами легкой степени тяжести, получил направление на амбулаторное лечение, остальные десять человек эвакуированы в медицинские учреждения Уфы. Также один из пациентов с травмами лёгкой степени тяжести после осмотра в ГКБ № 21 был направлен на амбулаторное лечение, ещё трое пациентов средней тяжести были госпитализированы для дальнейшего лечения в стационарных условиях. Посредством санавиации в РКБ им. Г. Г. Куватова были направлены четверо пострадавших, состояние троих из их числа оценивается как тяжелое. Напомним, об очередном смертельном ДТП на дорогах республики стало известно сегодня. При столкновении пассажирского микроавтобуса и автомобиля дорожных служб погибли шесть человек. Данную ситуацию прокомментировал глава региона Радий Хабиров, а также экс-начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов, по мнению которого, одной из вероятных причин участившихся дорожных инцидентов могли стать погодные условия на территории республики. Отметим также, ряд смертельных дорожных инцидентов всколыхнул республику на прошлой неделе. Так, четыре молодые девушки погибли в результате аварии с участием нетрезвого водителя в селе Бакалы. Буквально на следующий день в республике произошло ещё одно смертельное ДТП, унёсшее жизни четырёх людей. Примечательно, что один из автомобилей, пострадавших в аварии, — Lada Largus практически стал символом полулегальных междугородних перевозчиков, к услугам которых вынуждены прибегать жители отдалённых районов. Сама же ситуация вызвала среди жителей республики шквал недовольства организацией транспортного сообщения между населёнными пунктами внутри региона — о наиболее интересных замечаниях и предложениях Mkset рассказывал здесь. Ещё один резонансный случай на дорогах республики погиб водитель отечественного авто, а его несовершеннолетняя дочь была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

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