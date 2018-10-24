Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Во Владимирской области произошел прорыв газопровода
Сегодня, 19:39Происшествия
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Во Владимирской области лопнул газопровод диаметром 1,2 метра. Авария случилась 24 октября.
Прорыв газопровода произошел неподалеку от населенного пункта Адино (Меленковский район). В результате аварии столб пламени поднялся на высоту 20 метров. Пока нет информации о пострадавших. Об этом пишет газета «Известия».
Газопровод обслуживает компания «Газпром трангаз Нижний Новгород». Эта уже седьмая авария на объектах Единой системы газоснабжения «Газпрома».
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