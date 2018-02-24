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В Башкирии водитель уснул за рулем и выехал на встречку, трое пострадавших
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В Башкирии водитель уснул за рулем и выехал на встречку, трое пострадавших

Сегодня, 12:32ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gibdd102.ru
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