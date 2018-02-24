В Башкирии водитель уснул за рулем и выехал на встречку, трое пострадавших
Сегодня, 12:32ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gibdd102.ru
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ДТП произошло вчера днем в Бирском районе республики.
Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла в в третьем часу дня на 75 километре автодороги Уфа-Янаул. 32-летний житель Кармаскалинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2115, с его слов, уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения. В результате он совершил столкновение с ВАЗ-2114, за рулем которого был 21-летний уфимец.
- В результате происшествия оба водителя и 20-летняя пассажирка четырнадцатой модели получили травмы. Начато расследование, - говорится в сообщении.
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