В туалете ТЦ в Москве нашли труп мужчины
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В одном из торговых центров на Щелковском шоссе на востоке Москвы, в туалете, обнаружили труп мужчины.
Как пишет издание Dni.ru, тело принадлежит молодому человеку 1991 года рождения.
Об этом стало известно от пресс-службы столичного управления Следственного комитета.
Следов криминальной смерти на теле молодого человека нет. Следственный комитет проводит по факту случившегося проверку, выясняются обстоятельства смерти. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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