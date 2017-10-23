В туалете ТЦ в Москве нашли труп мужчины

В одном из торговых центров на Щелковском шоссе на востоке Москвы, в туалете, обнаружили труп мужчины.

Как пишет издание Dni.ru, тело принадлежит молодому человеку 1991 года рождения.

Об этом стало известно от пресс-службы столичного управления Следственного комитета.