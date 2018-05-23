В Башкирии осудят бывшего начальника отдела ГИБДД за превышение полномочий
Бывший страж порядка подозревается в семи эпизодах преступлений.
Следком завершил расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего бывшего начальника отделения ГИБДД в Учалинском районе в совершении семи эпизодов превышения должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, с ноября 2016 по июнь 2017 года начальник отделения ГИБДД давал указания своим подчиненным убирать протоколы и стирать из базы данные о совершении семью его знакомыми административных правонарушений.
По мнению следствия, эти действия повлекли подрыв авторитета местных правоохранительных органов. Указанные факты были выявлены сотрудниками Службы собственной безопасности МВД по РБ.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.