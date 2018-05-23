В Башкирии осудят бывшего начальника отдела ГИБДД за превышение полномочий

Следком завершил расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего бывшего начальника отделения ГИБДД в Учалинском районе в совершении семи эпизодов превышения должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, с ноября 2016 по июнь 2017 года начальник отделения ГИБДД давал указания своим подчиненным убирать протоколы и стирать из базы данные о совершении семью его знакомыми административных правонарушений.

По мнению следствия, эти действия повлекли подрыв авторитета местных правоохранительных органов. Указанные факты были выявлены сотрудниками Службы собственной безопасности МВД по РБ.