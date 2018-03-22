Под Уфой в ДТП попали больше десятка автомобилей

Сегодня, 22 марта, произошло серьезное ДТП на трассе Уфа-Оренбург, не доезжая до поселка Булгаково. Подробности сообщили очевидцы в группе БашДТП .

По разным данным, на трассе столкнулись от 10 до 15 автомобилей. На место происшествия выезжали. Как минимум, две кареты скорой медпомощи.