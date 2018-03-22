Под Уфой в ДТП попали больше десятка автомобилей

Под Уфой в ДТП попали больше десятка автомобилейВидео
Сегодня, 17:44Татьяна Майорова
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Поврежденные машины оказались разбросаны по трассе и в кюветах.
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Видео: Сообщество БашДТП
Сюжеты: Видео
Сегодня, 22 марта, произошло серьезное ДТП на трассе Уфа-Оренбург, не доезжая до поселка Булгаково. Подробности сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По разным данным, на трассе столкнулись от 10 до 15 автомобилей. На место происшествия выезжали. Как минимум, две кареты скорой медпомощи.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших выясняются.
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