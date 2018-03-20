Автобус «Уфа-Казань» попал в ДТП, есть погибшие

2 марта около шести часов утра на 1016 километре автодороги Москва-Уфа произошла авария с автобусом «Форд Транзит», который двигался по маршруту «Уфа-Казань», сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Водитель автобуса с шестью пассажирами наехал на стоящий автомобиль «Валдай». В результате ДТП погиб водитель автобуса и пассажир стоявшего транспорта, который в это время находился на обочине. Также четыре пассажира получили травмы.