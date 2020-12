Сегодня ночью на шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината пострадал рабочий, передаёт ProUfu. Мужчино завалило породой, он сломал обе ного.

Его удалось спасти, и сейчас он находится в реанимации. Пострадавшему 34 года. По данным Proufu, у него четверо маленьких детей, старший из них учится во втором классе. Напомним, Бурибаевский ГОК принадлежит АО «Уральская горно-металургическая компания».

