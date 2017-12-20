В Уфе водитель «Lada Granta» погиб, врезавшись в «НефАЗ»

Пассажир легковушки получил травмы.

44-летний житель Бирского района за рулем «Lada Granta» в Уфе на улице Войкова в Уфе не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом «НефАЗ», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.