В Уфе водитель «Lada Granta» погиб, врезавшись в «НефАЗ»

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Пассажир легковушки получил травмы.
44-летний житель Бирского района за рулем «Lada Granta» в Уфе на улице Войкова в Уфе не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом «НефАЗ», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, его 31-летний пассажир из Уфы получил травмы. Автобус ехал без пассажиров, 52-летний водитель не пострадал.
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