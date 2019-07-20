В Башкирии женщина выставила сожителя, тот в отместку поджог дом

Поссорившись со своим 34-летним сожителем, 37-летняя жительница города Белорецк Республики Башкортостан, выставила его из своего дома. Тот, долго не думая, решил ей отомстить за это.

Тревожный звонок очевидца о пожаре поступил в дежурную часть отдела МВД России по Белорецкому району. Спасатели тотчас выехали на месте происшествия. Горел деревянный дом, к этому времени хозяйка со своими детьми уже была на улице.

Позднее она рассказала полицейским, что после работы вернулась домой, занималась хозяйством, затем легла спать. Ночью ей позвонил сожитель, которого она выгнала, но женщина решила проигнорировать его. Спустя время очевидцы заметили огонь во дворе и разбили окно, чтобы предупредить жильцов дома. Хозяйка разбудила детей и вышла на улицу, а там стало ясно, что горит постройка во дворе, но огонь уже перекинулся к дому.