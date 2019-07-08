В Башкирии пожарные не смогли вовремя потушить пожар из-за отсутствия дорог

Как сообщают очевидцы, сгорела баня, после чего огонь начал переходить на дом, но его успели остановить.

— Пожарные машины прибыли через 50 минут: вызов был в 19.31 — в 20.15 прибыла Калтымановская пожарная машина, в 20.21 — машина из Иглинской пожарной части. Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 76 п. 1, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях — 20 минут. Баню тушили сами жители, из двух колодцев и шлангами из озера. В итоге к моменту приезда пожарных уже упала кровля бани.

Тем не менее баков в прибывших машинах — 1 т и 2,5 т — не хватило для тушения пожара. В полукилометре от горевшей бани есть озеро, но, поскольку подъезда к нему нет, пожарные были вынуждены поехать к озеру между деревнями Кировское и Пушкинское (около 6 км в одну сторону). Каждая из пожарных машин дважды съездила к этому озеру. В результате баня сгорела полностью.

В 2018 году в деревне прошло собрание с участием главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями Альберта Максютова, представителей Иглинской администрации и Калтымановского сельсовета, на котором жители деревни подняли вопрос пожарного пирса. С тех пор никаких действий для решения этой проблемы так и не было предпринято. Напомним, ранее в д. Калининское уже сгорел один дом — проблемы с тушением пожара были аналогичными.

На сайте Калтымановского сельсовета доступно распоряжение от 12.04.19 № 17-р с планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Иглинском районе. Один из пунктов плана гласит:

— Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог, подъездных путей имеющих водоисточники в населенных пунктах сельсовета для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники и забора воды (пирс-площадка размером не менее 12×12 м с твердым покрытием.