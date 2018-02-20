В Башкирии посадили вора, совершившего 13 краж

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"Гастролер" из Челябинска отправится в колонию на шесть лет.
В Сибае житель Челябинска совершил 13 краж с ноября 2016 по июнь 2017 года, сообщили в пресс-службе верховного суда. Мужчина крал из строящихся и уже заселенных домов, а также гаражей и времянок. Среди похищенного были инструменты, радиаторы, отопительные котлы, продукты и прочее имущество.
Злоумышленник причинил ущерб на сумму более 490 тысяч рублей. На суде он полностью признал свою вину.
Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного взыскали деньги в счет возмещения материального ущерба.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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