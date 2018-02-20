В Башкирии посадили вора, совершившего 13 краж

В Сибае житель Челябинска совершил 13 краж с ноября 2016 по июнь 2017 года, сообщили в пресс-службе верховного суда. Мужчина крал из строящихся и уже заселенных домов, а также гаражей и времянок. Среди похищенного были инструменты, радиаторы, отопительные котлы, продукты и прочее имущество.