В Башкирии главбух украл у стройфирмы 9,5 млн рублей

Мужчина осужден на 4 года 11 месяцев лишения свободы.

В Стерлитамаке суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру компании «Автостройкомплект», который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, изготовлении поддельных банковских карт и легализации денежных средств. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов дела, свои преступления в рамках служебных дел 53-летний подсудимый совершал на протяжении почти четырех лет – с января 2012 года по декабрь 2015 года. Для этого ему пришлось изготавливать поддельные распоряжения о переводе денежных средств через счета различных предприятий, включая свои счета, а также использовал электронные носители информации. Таким образом было похищено около 9,5 млн рублей.

Для придания правомерного вида своим махинациям, мужчина даже перевел деньги на один счет и обналичил, что и было расценено следствием впоследствии как способ отмывания средств.

Размер уголовного дела достиг 10 томов, а обвинительное заключение - 520 листов. Было проведено более 100 следственных действий, в том числе и за пределами Башкирии. В итоге удалось установить восемь эпизодов преступной деятельности.

В процессе следствия был наложен арест на две иномарки, квартиру, гараж, ювелирные изделия, принадлежавшие подсудимому, а также на его денежные накопления.