Фото: sledcom.ru
В СК взяли на контроль дело о гибели людей в Пензе
Сегодня, 18:24Происшествия
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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования о гибели двух жителей Пензы в яме с кипятком.
Люди погибли на стоянке у магазина в административном центре Пензенской области. Об этом информирует RNS.
Автомобиль LADA Largus, в котором находилось двое мужчин, провалился под землю. Грунт размыла горячая вода, вытекавшая из прорвавшейся трубы. Находившиеся в салоне машины люди погибли.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных дать принципиальную и объективную оценку случившемуся. Полицейские должны установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Ведется следствие.
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