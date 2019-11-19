В СК взяли на контроль дело о гибели людей в Пензе

Люди погибли на стоянке у магазина в административном центре Пензенской области. Об этом информирует RNS.

Автомобиль LADA Largus, в котором находилось двое мужчин, провалился под землю. Грунт размыла горячая вода, вытекавшая из прорвавшейся трубы. Находившиеся в салоне машины люди погибли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных дать принципиальную и объективную оценку случившемуся. Полицейские должны установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности.