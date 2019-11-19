Фото: sledcom.ru
Прокуратура Алтая возбудила два уголовных дела из-за долгов по зарплате
Сегодня, 21:30Происшествия
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Прокуратура Алтайского края инициировала два уголовных дела по факту крупной задолженности перед золотодобытчиками предприятия «Золото Курьи».
ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, свыше двухсот работников предприятия не получили вовремя заработную плату. Таким образом задолженность перед золотодобытчиками составила сорок один миллион рублей.
Отмечается, что на данный момент задолженность перед работниками предприятия погашена.
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