В Башкирии огласили приговор расстрелявшему детей из пневматики
Вчера, 15:43ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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На мужчину было заведено уголовное дело по статьям «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Сегодня в Чишминском суде огласили приговор мужчине, который в пьяном виде расстрелял малолетних детей из пневматики, сообщили «Вести-Башкортостан».
Суд назначил ему три года в колонии-поселении.
Напомним, в июле текущего года пьяный 48-летний житель села Сафарово выпалил из пневматики в детей. Три девочки получили телесные повреждения. Стрелявшего задержали, при этом он успел ударить полицейского по голове.
Тогда на мужчину было заведено уголовное дело по статьям «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
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