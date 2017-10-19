В Башкирии огласили приговор расстрелявшему детей из пневматики

На мужчину было заведено уголовное дело по статьям «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сегодня в Чишминском суде огласили приговор мужчине, который в пьяном виде расстрелял малолетних детей из пневматики, сообщили «Вести-Башкортостан».

Суд назначил ему три года в колонии-поселении.

Напомним, в июле текущего года пьяный 48-летний житель села Сафарово выпалил из пневматики в детей. Три девочки получили телесные повреждения. Стрелявшего задержали, при этом он успел ударить полицейского по голове.