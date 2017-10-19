В Башкирии мужчину осудили за посты на своей «стене» в социальной сети

Обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Житель Мелеуза обвиняется в совершении преступления «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

В марте прошлого года обвиняемый неоднократно размещал на своей странице «Вконтакте» тексты с лингвистическими и психологическими признаками возбуждения вражды и ненависти по отношению к чеченцам, дагестанцам, армянам, азербайджанцам, ингушам, осетинам, абхазам, татарам, исповедующим ислам, мусульманам.