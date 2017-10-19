В Башкирии директора лицея осудили за смерть 6-летнего мальчика

На ребенка упали металлические ворота.

Директору муниципального лицея в Янауле вынесли приговор за преступление по статье «Халатность, повлекшая смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2016 году плохо закрепленные ворота школы-интерната рухнули на шестилетнего мальчика, который раскачивался на конструкции во время игры. В результате ребенок скончался.

Ворота были установлены в 2015 году по указанию директора. Сварку производил местный житель без специального образования. Качество выполненной работы директор не проверил и разрешил использовать ворота.